Serie D girone H i primi verdetti Casarano promosso in Serie C

primi verdetti per quanto riguarda il campionato di Serie D, girone H. Nelle zone alte della classifica c'è da registrare la promozione in Serie C del Casarano, arrivata dopo il successo per 4-0 sulla Fidelis Andria: il distacco sulla. Baritoday.it - Serie D girone H, i primi verdetti: Casarano promosso in Serie C Leggi su Baritoday.it A due giornate dal termine della stagione regolare arrivano iper quanto riguarda il campionato diD,H. Nelle zone alte della classifica c'è da registrare la promozione inC del, arrivata dopo il successo per 4-0 sulla Fidelis Andria: il distacco sulla.

Ne parlano su altre fonti: Serie D, i primi verdetti del girone H: il Casarano approda in C; Serie D girone H, arrivano i primi verdetti della regular season; Serie D, girone H: i risultati e la classifica della 32ª giornata; Serie D Girone H: 32^ giornata, risultati e classifica; Calcio, 15^ giornata di ritorno della Serie D-Girone H, US Città di Fasano-Ugento 0-2.

Serie D girone H, i primi verdetti: Casarano promosso in Serie C - I rossoazzurri tornano tra i professionisti dopo la vittoria sulla Fidelis Andria. Il Costa d'Amalfi è invece retrocesso in Eccellenza ... (baritoday.it)

Serie D, girone H: arrivano i primi verdetti. Casarano promosso in Serie C, Costa d’Amalfi retrocesso - Arrivano i primi verdetti in serie D, nel turno pre-pasquale appena concluso il Casarano primo in classifica conquista matematicamente la promozione in Serie C dopo 28 anni; la squadra del Patron Filo ... (msn.com)

Serie D 2024/2025, la classifica del girone H aggiornata dopo la trentaduesima giornata - Il Casarano batte la Fidelis Andria e va in Serie C, trasferta vittoriosa in ottica salvezza per l'Ugento. Dodicesimo ko stagionale per il Nardò ... (lecceprima.it)