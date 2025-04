Sequestrata la funivia Monte Faito Si ripete il dramma del Mottarone

Laverita.info - Sequestrata la funivia Monte Faito. Si ripete il dramma del Mottarone Leggi su Laverita.info Anche questa volta, dietro la caduta della cabina ci sarebbero una corda spezzata e il malfunzionamento dei freni di emergenza. Il sopravvissuto resta grave. Il gestore della linea: «Collaudi e radiografie ai cavi».

Faito: funivia sequestrata, nuovo sopralluogo della procura - E' stata sottoposta a sequestro la funivia che collega Castellammare di Stabia alla cima del Monte Faito, in provincia di Napoli, dove ieri, nel primo pomeriggio, per cause in corso di accertamento, s ... (ansa.it)

Funivia Monte Faito, Eav: "Mai risparmiato su sicurezza". Indagini su freni e manutenzione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Funivia Monte Faito, Eav: 'Mai risparmiato su sicurezza'. Indagini su freni e manutenzione ... (tg24.sky.it)

Funivia del Monte Faito precipitata: identificate le 4 vittime. Operato il ferito. Impianto sequestrato - Incidente sulla funivia del Monte Faito: cabina precipita tra Castellammare di Stabia e la vetta. Quattro vittime, un ferito grave. Procura apre fascicolo per omicidio colposo plurimo e disastro ... (fanpage.it)