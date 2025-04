Quifinanza.it - Sempre più italiani negli Usa, Francia e Germania cancellano i voli

Nel primo trimestre del 2025 il turismo italiano verso gli Stati Uniti è rimasto stabile, a differenza di quanto accaduto in altri Paesi europei, dove si è registrato un calo netto delle partenze. Secondo i dati diffusi dall’International Trade Administration e dalla Banca d’Italia, nel solo mese di marzo sono stati oltre 80mila glidirettiStates, con una flessione minima (-3,4%) rispetto allo stesso mese del 2024.Un andamento che contrasta con i dati della(-28,3%), della Spagna (-24,6%) e del Regno Unito (-14,6%). Una tendenza anomala nel contesto di un turismo europeo in calo, in parte a causa dei controlli più rigidi ai confini statunitensi e del clima politico percepito come ostile.Il calo di viaggiStati UnitiIl primo trimestre del 2025 evidenzia una sostanziale tenuta del turismo italiano verso gli Usa, con una crescita marginale dello +0,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.