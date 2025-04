Scemo e più Scemo il 3 si farà Risponde Jeff Daniels Non è impossibile ma forse con un altro titolo

Scemo e più Scemo 3 venga realizzato, almeno secondo Jeff Daniels. Sono passati trent'anni da quando Scemo e più Scemo ha trasformato l'assurdo in arte comica, trascinando Jim Carrey e Jeff Daniels in una spirale di demenza adorabile. Eppure, l'eco delle risate di quel road movie delirante non si è mai davvero spento. Mentre il sequel del 2014 non è riuscito a replicare la magia - con critiche tiepide e un incasso più timido dei quasi 250 milioni del capostipite - la curiosità attorno a un possibile terzo capitolo si riaccende grazie a nuove dichiarazioni del team originale. Nuovi deliri di Lloyd e Harry secondo per un Scemo e più Scemo . Movieplayer.it - Scemo e più Scemo, il 3 si farà? Risponde Jeff Daniels: "Non è impossibile ma forse con un altro titolo" Leggi su Movieplayer.it Sebbene siano passati altri dieci anni dal sequel, c'è ancora la possibilità chee più3 venga realizzato, almeno secondo. Sono passati trent'anni da quandoe piùha trasformato l'assurdo in arte comica, trascinando Jim Carrey ein una spirale di demenza adorabile. Eppure, l'eco delle risate di quel road movie delirante non si è mai davvero spento. Mentre il sequel del 2014 non è riuscito a replicare la magia - con critiche tiepide e un incasso più timido dei quasi 250 milioni del capostipite - la curiosità attorno a un possibile terzo capitolo si riaccende grazie a nuove dichiarazioni del team originale. Nuovi deliri di Lloyd e Harry secondo per une più

Notizie raccolte sul web: Scemo e più Scemo, il 3 si farà? Risponde Jeff Daniels: Non è impossibile ma forse con un altro titolo; The Mask, il film con Jim Carrey e Cameron Diaz compie 30 anni: tutte le curiosità; Scemo & più scemo: la reunion a sorpresa di Jim Carrey e Jeff Daniels (video); Scemo più scemo - Iniziò così...; Scemo & più Scemo, gli agenti di Jeff Daniels pregarono l'attore di non partecipare.