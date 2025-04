Samia uccisa dall’ex nelle due ore di permesso dai domiciliari nonostante il braccialetto elettronico

Samia, la 46enne di nazionalità tunisina uccisa a Udine dall'ex marito poi morto in un incidente stradale.Mohamed, 59 anni, era. Europa.today.it - Samia uccisa dall’ex nelle due ore di permesso dai domiciliari (nonostante il braccialetto elettronico) Leggi su Europa.today.it "Non perdonerò mai mio padre. La mamma voleva solo essere libera e felice. Non è stato fatto abbastanza per aiutarla". Queste le parole di Miriam, 21 anni, figlia di, la 46enne di nazionalità tunisinaa Udine dall'ex marito poi morto in un incidente stradale.Mohamed, 59 anni, era.

