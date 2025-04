Metropolitanmagazine.it - Samia Kedim, vittima dell’ennesimo femminicidio: è accaduto a Udine

Giovedì una donna,, è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento di, uccisa a coltellate. Il principale sospettatodall’inizio del 2025 è suo marito, Mohamed Naceur Saadi, che stava scontando gli arresti domiciliari a Monfalcone dopo una condanna per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza sessuale verso la donna.L’uomo aveva ottenuto due ore di permesso, tra le nove e le undici. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe tornato nel capoluogo friulano in treno, sarebbe entrato in casa con le sue chiavi e avrebbe aspettato. Dopo averla colpita a morte ha preso l’auto della consorte, fuggendo; si è poi scontrato fatalmente con una betoniera che arrivava in senso opposto. Il pm Massimo Lia ha dichiarato che «l’ipotesi è che il soggetto si sia volontariamente diretto contro il camion a fini suicidari».