Rune in finale a Barcellona soffia a Musetti il posto nella top 10 della classifica ATP per ora

Rune grazie al successo su Khachanov si è qualificato per la finale del torneo 500 di Barcellona. Il danese dopo oltre un anno torna nella top ten della classifica ATP, soffiando il posto a Lorenzo Musetti. Leggi su Fanpage.it Holgergrazie al successo su Khachanov si è qualificato per ladel torneo 500 di. Il danese dopo oltre un anno tornatop tenATP,ndo ila Lorenzo

Le ultime notizie da altri siti: Rune in finale a Barcellona soffia a Musetti il posto nella top 10 della classifica ATP, per ora; Alessio Morra.

