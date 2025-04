Liberoquotidiano.it - Rita De Crescenzo, Peschici in rivolta: "Non la vogliamo"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lady Roccaraso, alias l'influencerDe, tra un flirt politico col M5s e l'altro torna al suo "core business", ossia pianificare "invasioni di massa". Ora la tiktoker napoletana, che conta oltre 1,8 milioni di follower sul social, indica la prossima tappa del suo tour itinerante: per Pasquetta, tutti a, il suggestivo borgo del Gargano.La Depropone infatti per lunedì un evento in un camping. E in pochi giorni le prenotazioni sono aumentate del 60 per cento. "Divertimento assicurato!, ha assicurato la tiktoker.Ma non sono tutti entusiasti. Infatti il sindaco della cittadina pugliese, Luigi D'Arenzo, interpellato da Rtl 102.5 ha espresso senza mezzi termini il proprio dissenso: "Non abbiamo bisogno di lei e dei suoi follower. Gestiamo qualsiasi tipo di flusso turistico, le nostre bellezze parlano da sole.