Riaperto il PalaGiglioli a Ponte a Elsa lavori da 300mila euro con i fondi del Pnrr

EMPOLI – È di nuovo agibile e aperto al pubblico il palazzetto dello sport Marzio Giglioli di, dopo idaconcompiuti per la copertura. Questa mattina, sabato 19 aprile, l’amministrazione comunale hale porte del palazzetto dedicato al basket e al volley, su cui gli investimenti non sono ancora finiti. Infatti sono stati ottenuti i finanziamenti da 50mila(cofinanziamento comunale da 10mila) per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle tribune.Il(foto Comune di Empoli)A presentare alla cittadinanza e alle società sportive il rinnovato impianto da 400 posti erano presenti il sindaco Alessio Mantellassi, l’assessore aipubblici Simone Falorni, l’assessora allo sport Laura Mannucci. Tra i graditi ospiti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.