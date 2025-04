Restare incinta e avere un figlio dopo il trapianto di utero oggi è realtà

oggi in diversi Paesi un’opportunità che, seppur ancora limitata, rappresenta una speranza per moltissime donne. Restare incinta e portare a termine una gravidanza dopo un trapianto di utero non è più un’utopia o una speculazione scientifica, ma una realtà comprovata da diversi casi che da circa dieci anni vengono eseguiti con successo.Che cos’è il trapianto di uteroIl trapianto di utero è quell’intervento chirurgico che prevede il trasferimento di un utero sano da una donatrice a una ricevente. Come spiega l’European Journal of Transplantation (EJT) la ricevente è una donna con infertilità assoluta del fattore uterino (AUFI) e il trapianto è un intervento che nel corso degli ultimi anni si è rivelato efficace per permettere a queste donne di concepire e portare a termine una gravidanza. Gravidanzaonline.it - Restare incinta e avere un figlio dopo il trapianto di utero: oggi è realtà Leggi su Gravidanzaonline.it Quella che fino a pochi anni fa era un’eventualità letteralmente impossibile èin diversi Paesi un’opportunità che, seppur ancora limitata, rappresenta una speranza per moltissime donne.e portare a termine una gravidanzaundinon è più un’utopia o una speculazione scientifica, ma unacomprovata da diversi casi che da circa dieci anni vengono eseguiti con successo.Che cos’è ildiIldiè quell’intervento chirurgico che prevede il trasferimento di unsano da una donatrice a una ricevente. Come spiega l’European Journal of Transplantation (EJT) la ricevente è una donna con infertilità assoluta del fattore uterino (AUFI) e ilè un intervento che nel corso degli ultimi anni si è rivelato efficace per permettere a queste donne di concepire e portare a termine una gravidanza.

