Renato Veiga Juve, che elogio di Tudor: «Ha la personalità di uno di 30 anni! Ha il futuro davanti a sé ma dipende tutto da lui»

Parole al miele di mister Tudor per il difensore della Juventus in conferenza stampa: così ha parlato del portoghese all'antivigilia della sfida contro il Parma.

«Ha 23 anni e la personalità di uno di 30. Ha le doti, è veloce, parla, in campo aperto non gli scappi. Può crescere su certe cose, ha il futuro davanti a sé che dipende tutto da lui. È ancora giovane, in questa squadra è importante dal punto di vista mentale. È una personalità che serve in squadra».