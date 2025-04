Putin Kiev segua esempio e cessi le ostilità a Pasqua

Putin ha esortato Kiev a seguire l'esempio di Mosca e aderire alla tregua di Pasqua. "Prevediamo che la parte ucraina seguirà il nostro esempio", ha dichiarato durante un incontro con il capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov, dopo l'annuncio della tregua. In ogni caso, Putin ha sottolineato che le truppe russe devono essere preparate a possibili violazioni del cessate il fuoco da parte di Kiev.

