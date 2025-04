Putin annuncia una tregua di Pasqua in Ucraina

Putin ha annunciato una tregua per la Pasqua a partire dalle 18 (17 italiane) di sabato e fino alle 24 di domani. «Le forze armate russe devono essere pronte a respingere eventuali violazioni e provocazioni da parte del nemico», ha chiarito il presidente russo, citato da Ria Novosti. Putin ha detto di considerare la tregua come un banco di prova della «disponibilità del regime di Kyiv a risolvere pacificamente la questione».L'Ucraina smentisce di essere d'accordo «al 90 per cento» con il piano di pace degli Stati Uniti Intanto il ministero della Difesa ucraino ha smentito le notizie secondo cui Kyiv sarebbe d'accordo «al 90 per cento» con il piano di pace proposto dagli Stati Uniti a Parigi. La voce era stata riportata dal New York Post, che citava un alto funzionario dell'amministrazione statunitense.

