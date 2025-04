Putin annuncia la tregua di Pasqua Ma reagiremo alle aggressioni

Pasqua. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua Pasquale unilaterale lungo la linea del fronte in Ucraina. "Guidati da considerazioni umanitarie, oggi dalle 18:00 ora di Mosca (17 italiane) fino a mezzanotte di lunedì, la parte russa dichiara una tregua Pasquale. Ordino di fermare tutte le operazioni militari per questo periodo", ha dichiarato il capo del Cremlino nel corso di un incontro con il capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov. Lo riporta l'agenzia Tass. Putin ha tuttavia avvertito che le forze armate russe devono rimanere in allerta per possibili violazioni della tregua da parte ucraina. "Le nostre truppe devono essere pronte a respingere qualsiasi provocazione o azione aggressiva da parte del nemico", ha sottolineato il presidente. L'annuncio arriva alla vigilia della Pasqua ortodossa - che nel 2025 cade lo stesso giorno di quella cattolica - festività molto sentita nel mondo russo e slavo, e rappresenta un'iniziativa presentata da Mosca come gesto umanitario. Iltempo.it - Putin annuncia la tregua di Pasqua: "Ma reagiremo alle aggressioni" Leggi su Iltempo.it Armi ferme a. Il presidente russo Vladimirhato unale unilaterale lungo la linea del fronte in Ucraina. "Guidati da considerazioni umanitarie, oggi d18:00 ora di Mosca (17 italiane) fino a mezzanotte di lunedì, la parte russa dichiara unale. Ordino di fermare tutte le operazioni militari per questo periodo", ha dichiarato il capo del Cremlino nel corso di un incontro con il capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov. Lo riporta l'agenzia Tass.ha tuttavia avvertito che le forze armate russe devono rimanere inrta per possibili violazioni dellada parte ucraina. "Le nostre truppe devono essere pronte a respingere qualsiasi provocazione o azione aggressiva da parte del nemico", ha sottolineato il presidente. L'annuncio arriva alla vigilia dellaortodossa - che nel 2025 cade lo stesso giorno di quella cattolica - festività molto sentita nel mondo russo e slavo, e rappresenta un'iniziativa presentata da Mosca come gesto umanitario.

Ne parlano su altre fonti: Ucraina, Putin annuncia tregua per Pasqua: cessate il fuoco dalle 17 di oggi fino a lunedì. «Guidati da consid; Putin annuncia una tregua di Pasqua: sospensione temporanea delle operazioni militari in Ucraina; Putin annuncia una tregua ma solo per Pasqua; Vladimir Putin annuncia una tregua unilaterale di 30 ore per Pasqua - Vladimir Putin ha ordinato una tregua unilaterale di 30 ore per Pasqua; Putin annuncia una “tregua di Pasqua” in Ucraina.

Putin annuncia una tregua di Pasqua in Ucraina, in vigore fino a lunedì - Putin: “Sulla base di considerazioni umanitarie la parte russa dichiara una tregua dalle 18 di oggi (le 17 italiane, ndr) alla mezzanotte di domenica (le 23 ... (ilsecoloxix.it)

Putin annuncia la tregua di Pasqua in Ucraina: 'Kiev segua l'esempio' - In vigore oggi alle 18 (17 italiane) fino a mezzanotte domenica. Intanto Kiev smentisce: 'Non è vero che siamo d'accordo al 90% con la proposta di pace di Trump' (ANSA) ... (ansa.it)

Putin annuncia la tregua di Pasqua. Ma Usa e Ucraina si spaccano sul piano di pace - I negoziati procedono a rilento. Previsto un altro incontro tra Kiev e gli alleati a Londra. I russi riprendono terreno nel Kursk ... (msn.com)