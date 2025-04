Putin annuncia due giorni di tregua ma Usa e Ucraina si spaccano sul piano di pace

Ilgiornale.it - Putin annuncia due giorni di tregua, ma Usa e Ucraina si spaccano sul piano di pace Leggi su Ilgiornale.it I negoziati procedono a rilento. Previsto un altro incontro tra Kiev e gli alleati a Londra. I russi riprendono terreno nel Kursk

Approfondimenti da altre fonti: Kiev: Putin vuole dichiarare vittoria il 24 febbraio. Trump: inutile includere Zelensky nei colloqui - Trump: Non andrò a Mosca il 9 maggio; Donald Trump annuncia la svolta con Putin sulla tregua in Ucraina: i sospetti sul bluff della Russia; Putin promette nuovi attacchi: «Colpiremo il centro di Kiev»; Ucraina, dopo tre anni Putin dichiarerà vittoria ma ha solo fretta di congelare la guerra; Putin aggiorna la dottrina nucleare. Abbattuti 6 missili Atacms sul Bryansk..

Russia annuncia esercitazioni nucleari, oggi il giorno di Putin - (Adnkronos) - L'annuncio di esercitazioni delle ... precede di qualche ora l'insediamento di Vladimir Putin per il quinto mandato da Presidente, a due giorni dalla giornata della Vittoria che ... (msn.com)

Trump-Putin, svolta: cosa hanno deciso durante la telefonata - Putin annuncia ... i due leader hanno discusso di vari aspetti della guerra in Ucraina. Uno dei temi principali affrontati è stata la possibilità di una sospensione reciproca di 30 giorni ... (msn.com)

PUTIN ANNUNCIA: - La notizia è stata data questa mattina dallo stesso Vladimir Putin in un incontro con il governo ... La produzione avverrà in un primo tempo in due distinti siti. Il vaccino verrà somministrato con ... (9colonne.it)