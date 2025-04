Progetto Piantiamoli più di mille alberi di olivo donati per contrastare il fenomeno della xylella

Terminata la seconda edizione del Progetto "Piantiamoli!" a Carmiano, sostenuto dalla locale Amministrazione comunale, che ha consentito la consegna di 1190 alberi di olivo delle varietà leccino e favolosa, piante di circa 24 mesi di età, ai primi beneficiari selezionati.

