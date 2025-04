Juventusnews24.com - Probabili formazioni Parma Juve, Kolo Muani e Cambiaso verso la titolarità: novità sulla trequarti e in attacco… Le ultimissime

di RedazionentusNews24la: tutti i dettagli sulle possibili scelteLatornerà in campo lunedì contro ilper continuare a vincere e blindare il quarto posto in classifica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Igor Tudor potrebbe cambiare qualcosa soprattuttocon Yildiz e Koopmeiners che sono in dubbio. Proprio per questo motivo dovrebbero partire dal 1? Nico Gonzalez ealle spalle di Vlahovic, con il francese in vantaggio su Conceicao. Tornafascia sinistra mentre non cambia la difesa.NTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram,; Nico Gonzalez,; Vlahovic. All. TudorLeggi suntusnews24.com