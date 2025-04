Plastic Free obiettivo raccogliere 100 000 chili di rifiuti per Earth Day Ancona farà la sua parte

Ancona – Anche le Marche saranno protagoniste delle iniziative promosse da Plastic Free Onlus in occasione della cinquantacinquesima edizione dell'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite. Il 26 e 27 aprile, l'onda blu dei volontari Plastic Free si attiverà.

