Piove ma usa ombrello per nasconderci un etto di hashish arrestato

arrestato un 49enne di origine marocchina per illecita detezione di sostanza stupefacente. Firenzetoday.it - Piove, ma usa l'ombrello per nasconderci un etto di hashish: arrestato Leggi su Firenzetoday.it La sera di giovedì 17 aprile, con notizia diffusa poche ore fa, gli agenti del commissariato di Empoli, nell’ambito di mirati servizi finalizzati a contrastare i reati in materia di stupefacenti, hannoun 49enne di origine marocchina per illecita detezione di sostanza stupefacente.

Su altri siti se ne discute: Piove, ma usa l'ombrello per nasconderci un etto di hashish: arrestato per droga a Empoli.

Video adorabile: Mamma orangotango usa le foglie come ombrello per proteggere il suo piccolo dalla pioggia - Video adorabile: Mamma orangotango usa le foglie come ombrello per proteggere il suo piccolo dalla pioggia (Instagram @paulrosolie) Mentre piove, l’orangotango raccoglie abilmente grandi foglie ... (msn.com)