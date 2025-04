Pioggia e temporali in Toscana allerta gialla per Pasqua Rischio nuove frane in Versilia e Lunigiana

Pasqua, è attesa una nuova instabilità con possibilità di piogge, locali rovesci e temporali nelle zone interne, più probabili nel pomeriggio e sulle zone centro settentrionaliL'articolo Pioggia e temporali in Toscana: allerta gialla per Pasqua. Rischio nuove frane in Versilia e Lunigiana proviene da Firenze Post. .com - Pioggia e temporali in Toscana: allerta gialla per Pasqua. Rischio nuove frane in Versilia e Lunigiana Leggi su .com Domenica 20 aprile e giornata di, è attesa una nuova instabilità con possibilità di piogge, locali rovesci enelle zone interne, più probabili nel pomeriggio e sulle zone centro settentrionaliL'articoloinperinproviene da Firenze Post.

Su questo argomento da da altre fonti: Nuova allerta gialla in Toscana. Pasqua con piogge e temporali: le zone interessate; Pioggia, vento e mareggiate: ancora allerta meteo in Toscana; ALLERTA METEO TOSCANA - CODICE ARANCIO PER DOMANI - ECCO COSA E' CAMBIATO - nuovo aggiornamento; Maltempo in Toscana, pioggia e temporali in aumento anche a Livorno: allerta gialla per rischio frane lunedì 14 aprile; Maltempo, martedì 15 aprile allerta gialla in tutta la Toscana.

Nuova allerta gialla in Toscana. Pasqua con piogge e temporali: le zone interessate - Il bollettino diramato per le zone già colpite dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Rischio idrogeologico, si temono nuove frane sui versanti più vulnerabili ... (lanazione.it)

Maltempo, allerta gialla per Pasqua nel nord della Toscana - Piogge nelle zone interne. Massima attenzione per la Lunigiana, la Versilia e i bacini del Serchio e della Lima, dalla Garfagnana alla costa ... (intoscana.it)

Maltempo, in Toscana allerta gialla per rischio frane - Nuova allerta gialla in Toscana per rischio idrogeologico, con frane e smottamenti, che interesserà nella giornata di domani, 20 aprile, la zona nord ovest della regione. Lo rende noto il presidente d ... (ansa.it)