Passeggera cade improvvisamente dalla moto soccorsi in azione in A1

Passeggera cade improvvisamente dalla moto, soccorsi in azione in A1. È accaduto nel primo pomeriggio di sabato 19 aprile, al chilometro 52 dell'A1, poco prima dell'uscita basso lodigiano, in direzione Milano. La donna, una 57enne che viaggiava sul sedile posteriore della moto guidata dal marito.

