Pasqua la grande speranza Papa Francesco vuole esserci I dubbi dei medici

Pasqua diversa, questa. Una Pasqua in cui l'attesa diventa preghiera e il silenzio si carica di significato. Tutti guardano verso quella Loggia, là in alto, dove forse – se Dio vorrà – Papa Francesco tornerà ad affacciarsi.Il Pontefice ha espresso il desiderio di essere lì, domenica 20 aprile, per la benedizione Urbi et Orbi. Non è solo un gesto liturgico, ma una voce che si leva per la città e per il mondo, un messaggio di pace e di presenza. E se è vero che il corpo del Santo Padre resta fragile, segnato dalla fatica e dalla malattia, è altrettanto vero che il suo spirito si mostra saldo, determinato, vivo.Da giorni, le sue condizioni vengono monitorate con attenzione.

