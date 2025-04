Pasqua a Pozzuoli gli orari delle celebrazioni di sabato e domenica

Pozzuoli, LE celebrazioni DELLA Pasqua DEL VESCOVO E DEL VESCOVO EMERITO Oggi, sabato Santo, alle ore 20.00, la Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo emerito Gennaro Pascarella, sarà celebrata alla Cattedrale San Paolo di Monterusciello. La Cattedrale di San Procolo Martire, invece, situata nel cuore del Rione Terra, ospiterà la tradizionale Messa di Pasqua domenica 20 . Pasqua a Pozzuoli: gli orari delle celebrazioni di sabato e domenica Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it , LEDELLADEL VESCOVO E DEL VESCOVO EMERITO Oggi,Santo, alle ore 20.00, la Vegliale presieduta dal Vescovo emerito Gennaro Pascarella, sarà celebrata alla Cattedrale San Paolo di Monterusciello. La Cattedrale di San Procolo Martire, invece, situata nel cuore del Rione Terra, ospiterà la tradizionale Messa di20 .: glidiIl Blog di Giò.

Su questo argomento da da altre fonti: Pozzuoli in festa per il suo Santo Patrono: ecco il calendario ricco di eventi; Eventi vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 28 al 31 marzo 2024; Diocesi: Loreto, il programma per la domenica delle Palme e la Settimana Santa 2024; Gli orari di Cumana, Vesuviana, bus Eav e Funivia Faito a Napoli per il weekend di Pasqua 2024; Cumana di Napoli, finiti lavori: riapre l'intera tratta.

Messa crismale e triduo pasquale: gli orari delle celebrazioni presiedute dal vescovo Bernardino - La prima, significativa novità della Settimana santa, che si è aperta con la celebrazione delle ... con il Capitolo dei Canonici. Gli orari del triduo pasquale nelle parrocchie della città ... (grossetonotizie.com)

Settimana Santa, tutti gli orari delle celebrazioni presiedute dal vescovo Bernardino nelle due diocesi - Nel Sabato Santo, com'è noto, in tutta la Chiesa ogni celebrazione liturgica è sospesa, per ricordare la discesa di Gesù agli Inferi, mentre ci si prepara per la Veglia Pasquale. Pasqua: il vescovo ... (corrieredimaremma.it)