Pasqua 2025 gli orari delle messe del 20 aprile a Livorno e provincia

Pasqua, prima del pranzo con i parenti o a metà pomeriggio, è tradizione recarsi in chiesa per assistere alla messa. Ecco quindi gli orari nelle varie parrocchie della città per il 20 aprile. Come da tradizione, oltre alla messa, sarà possibile far benedire le uova Pasquali. Le messe a. Livornotoday.it - Pasqua 2025, gli orari delle messe del 20 aprile a Livorno e provincia Leggi su Livornotoday.it , prima del pranzo con i parenti o a metà pomeriggio, è tradizione recarsi in chiesa per assistere alla messa. Ecco quindi glinelle varie parrocchie della città per il 20. Come da tradizione, oltre alla messa, sarà possibile far benedire le uovali. Lea.

