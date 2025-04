Pasqua 2025 cosa guardare in TV film speciali e appuntamenti da non perdere

Pasqua e la Pasquetta, offrendo un palinsesto ricco di film, programmi religiosi, spettacoli per tutta la famiglia e qualche sorpresa. Ecco una guida completa su cosa guardare in televisione nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 aprile.La programmazione RaiLa Rai dedica la sua offerta Pasquale a momenti di riflessione, musica sacra, cinema d'autore e programmi per tutte le età.Domenica 20 aprileOre 9.30 – Rai 1: A Sua Immagine – Puntata speciale dedicata alla Pasqua.Ore 9.55 – Rai 3: Protestantesimo – Approfondimento sulle celebrazioni Pasquali.Ore 10.20 – Rai 1: Santa Messa di Pasqua e Benedizione Urbi et Orbi – In diretta dalla Basilica di San Pietro, un momento centrale per la giornata.

