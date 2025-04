Parolin e Vance un dialogo tra fede e politica sul mondo in guerra

politica internazionale, un dialogo tra Dio e Cesare, con una potenza che si presenta come "A Nation under God" e l'entità statuale che coincide di fatto col vertice spirituale della Chiesa Cattolica che per sua natura guarda il mondo in chiave universale e ecumenica, e anche il confronto odierno tra JD Vance e il cardinale Pietro Parolin lo ha confermato. Parolin-Vance e il negoziato Usa-VaticanoGli "imperi paralleli", per citare la fortunata definizione data a Usa e Vaticano da Massimo Franco in un omonimo saggio, hanno dialogato in una fase critica per l'ordine globale, in un'epoca di destrutturazione delle relazioni internazionali in cui l'amministrazione di Donald Trump, di cui Vance è vice, e il papato di Francesco, che ha nel Segretario di Stato Parolin il regista diplomatico, si trovano immersi come importanti attori.

