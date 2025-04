Parma Juve chi giocherà dietro a Vlahovic senza Yildiz e Koopmeiners Tudor non vuole piano A e piano B cosa ha rivelato sulla formazione in conferenza stampa

JuventusNews24Parma Juve, chi al posto di Yildiz e Koopmeiners? Così Tudor in conferenza stampa in caso di forfait dei due big bianconeriA due giorni da Parma–Juve, in conferenza stampa, Igor Tudor ha parlato delle possibili scelte dietro a Vlahovic. Le sue dichiarazioni.CHI AL POSTO DI Yildiz E Koopmeiners – «Non c’è un piano A e un piano B. Tutti i giocatori sono disponibili e stanno meglio. Abbiamo lavorato su tutte le possibilità contro una squadra che sta bene, ha pareggiato con l’Inter e con la Fiorentina. Ci aspettiamo una partita veramente difficile».LA conferenza stampa DI Tudor PRE Parma JuveLeggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Parma Juve: chi giocherà dietro a Vlahovic senza Yildiz e Koopmeiners? Tudor non vuole piano A e piano B, cosa ha rivelato sulla formazione in conferenza stampa Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, chi al posto di? Cosìinin caso di forfait dei due big bianconeriA due giorni da, in, Igorha parlato delle possibili scelte. Le sue dichiarazioni.CHI AL POSTO DI– «Non c’è unA e unB. Tutti i giocatori sono disponibili e stanno meglio. Abbiamo lavorato su tutte le possibilità contro una squadra che sta bene, ha pareggiato con l’Inter e con la Fiorentina. Ci aspettiamo una partita veramente difficile».LADIPRELeggi suntusnews24.com

Su questo argomento da da altre fonti: Kolo Muani e Vlahovic insieme, Tudor ci pensa: i dubbi su Yildiz e Koopmeiners, come gioca la Juventus contro il Parma; Tudor gioca Parma-Juve in anticipo: “Koopmeiners è a rischio…”; Parma Juve, chi al posto di Yildiz e Koopmeiners? Così Tudor; Parma, recupero in attacco in vista Juve. Come se la gioca Chivu; Paolo Rossi: “Sarebbe un vero peccato giocare Parma-Juve senza Koopmeiners e Yildiz, ma…”.