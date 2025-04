Papa Vaticano Desidera essere presente all’Urbi et Orbi pasquale

Papa Francesco domani in occasione dell'Urbi et Orbi pasquale ha espresso il desiderio di essere presente. Lo riferisce la Sala stampa del Vaticano. Naturalmente bisognerà attendere domani per capire se il Pontefice potrà farlo. Bergoglio, nonostante la convalescenza dopo 38 giorni di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale, nelle ultime settimane ha

