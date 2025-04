Papa Francesco Vaticano Desidera partecipare alla benedizione Urbi et Orbi di Pasqua

Papa Francesco potrebbe essere presente alla benedizione 'Urbi et Orbi' che sarà impartita domani mattina, 20 aprile 2025, dopo la Messa della domenica di Pasqua, che sarà celebrata a in piazza San PietroL'articolo Papa Francesco, Vaticano: "Desidera partecipare alla benedizione Urbi et Orbi di Pasqua" proviene da Firenze Post.

