Papa Francesco desidera essere presente all’urbi et orbi domani

Repubblica.it - Papa Francesco desidera essere presente all’urbi et orbi domani Leggi su Repubblica.it A conclusione della messa di Pasqua in piazza San Pietro, a mezzogiorno dovrebbe affacciarsi dal loggione della basilica vaticana

Su questo argomento da da altre fonti: Vaticano: Papa Francesco desidera essere all'Urbi et Orbi di Pasqua; Vaticano: Papa Francesco desidera essere presente domani a Urbi et Orbi pasquale; Papa Francesco desidera essere presente all’urbi et orbi domani; Papa, Vaticano: Desidera essere presente all'Urbi et Orbi pasquale; Papa Francesco e la Pasqua, il Vaticano: «Desidera essere presente domani alla messa e all'Urbi et Orbi».

Vaticano: "Papa Francesco desidera essere all'Urbi et Orbi di Pasqua" - Papa Francesco ha espresso il desiderio essere presente alla benedizione dell'Urbi et Orbi del 20 aprile, alla fine della messa di Pasqua a San Pietro. Bisognerà però attendere domenica per valutare s ... (msn.com)

Papa Francesco alla benedizione Urbi et Orbi di Pasqua, il Vaticano: «Desidera esserci, vediamo se le condizioni di salute lo permettono» - Papa Francesco, 88 anni, desidera essere presente all'Urbi et Orbi alla fine della messa di Pasqua a San Pietro, ma bisognerà ... (msn.com)

Papa Francesco desidera essere presente all’urbi et orbi domani - A conclusione della messa di Pasqua in piazza San Pietro, a mezzogiorno dovrebbe affacciarsi dal loggione della basilica vaticana ... (repubblica.it)