Pallanuoto femminile Grecia Ungheria sarà la finale di World Cup Italia per il 5 posto

World Cup 2025 di Pallanuoto femminile, in corso a Chengdu, in Cina, ha eletto le due finaliste: saranno Grecia ed Ungheria a giocarsi il titolo domani, nella mattinata europea di Pasqua. All'alba Italiana, invece, il Setterosa giocherà per il quinto posto contro l'Australia.L'Italia del commissario tecnico Carlo Silipo liquida, infatti, il Giappone con il largo score di 26-17 ed acquisisce il diritto di giocare la finale per il 5° posto contro l'Australia, che regola la Cina padrona di casa per 16-14. Le due compagini asiatiche, invece, si affronteranno per il settimo posto.finale a sorpresa tra Grecia ed Ungheria: le elleniche piegano i Paesi Bassi per 15-13, mentre le magiare superano per 10-8 la Spagna. In entrambi i casi le sfide sono arrivate in parità a fine terzo quarto, salvo poi essere decise dai parziali di 4-2 in favore delle greche e di 2-0 a vantaggio delle ungheresi.

