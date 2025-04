Padovano Sib Abruzzo Confcommercio Accolte le proposte dei balneatori per le opere stagionali nelle concessioni

balneatori Sib Confcommercio Abruzzo Riccardo Padovaa la circolare del Comune di Pescara riguardante le opere e attrezzature mobili stagionali che rientrano nell’ambito dell’ordinanza demaniale regionale:"Possiamo dire che le nostre ragioni sono state. Ilpescara.it - Padovano (Sib Abruzzo Confcommercio: "Accolte le proposte dei balneatori per le opere stagionali nelle concessioni" Leggi su Ilpescara.it Il presidente del sindacato deiSibRiccardo Padovaa la circolare del Comune di Pescara riguardante lee attrezzature mobiliche rientrano nell’ambito dell’ordinanza demaniale regionale:"Possiamo dire che le nostre ragioni sono state.

Su altri siti se ne discute: Padovano (Sib Abruzzo Confcommercio: Accolte le proposte dei balneatori per le opere stagionali nelle concessioni; Padovano (Sib) rassicura: Saranno rimossi i detriti alluvionali dalle spiagge e si lavori da ora sul problema alghe; BOLKESTEIN: PADOVANO (SIB BALNEARI), PROMESSE IMPORTANTI DA SALVINI E GOVERNO, ORA VIGILEREMO; Padovano (Sib Confcommercio): “Scogliere e dune hanno evitato danni dopo le ultime mareggiate”; Stop ai bagnini minorenni, Confcommercio e Federalberghi: Restrizioni troppo rigide, rischio situazione di stallo.

Cambio al vertice di Confcommercio Abruzzo - L’AQUILA – Giammarco Giovannelli, 54 anni, teramano, è il nuovo presidente della Confcommercio Abruzzo. Imprenditore nel settore ... Alberto Capretti (L’Aquila), Riccardo Padovano (Pescara), Marisa ... (abruzzonews.eu)

CONFCOMMERCIO ABRUZZO: SUCCESSO BANDO AMBULANTI, LA REGIONE RIFINANZI IL PROGRAMMA - "Il bando regionale riservato agli ambulanti abruzzesi sta avendo un grande successo. Chiediamo alla Regione Abruzzo si rifinanziare la misura anche dopo la scadenza del 24 aprile prossimo, fissata da ... (certastampa.it)

Confcommercio, in Abruzzo cinquemila negozi chiusi in 5 anni (2) - La strada indicata dalla Confcommercio Abruzzo, che su questo argomento si rivolge anche alla Regione, è "il rilancio dei centri commerciali naturali. Stiamo ponendo le basi per redigere uno ... (ansa.it)