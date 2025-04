Operazione Pasqua e Pasquetta sicura 900 carabinieri impegnati in città e nella provincia

Pasquali, i carabinieri hanno avviato il piano straordinario di controllo del territorio denominato “Pasqua e Pasquetta sicura 2025”, per garantire la sicurezza pubblica e il sereno svolgimento delle giornate festive in tutto il comprensorio etneo. Cataniatoday.it - Operazione “Pasqua e Pasquetta sicura", 900 carabinieri impegnati in città e nella provincia Leggi su Cataniatoday.it Con l’approssimarsi delle celebrazionili, ihanno avviato il piano straordinario di controllo del territorio denominato “2025”, per garantire la sicurezza pubblica e il sereno svolgimento delle giornate festive in tutto il comprensorio etneo.

Su altri siti se ne discute: Operazione “Pasqua e Pasquetta Sicura, 900 carabinieri impegnati in città e nella provincia; Operazione Pasqua sicura: I Nas chiudono 9 locali; Operazione ‘Pasqua Sicura’. Task force dei carabinieri. In campo circa 300 militari; Operazione Pasqua sicura. Stazioni presidiate e controlli; Operazione Pasqua sicura, la Municipale mette in campo 60 divise.

Operazione ‘Pasqua Sicura’. Task force dei carabinieri. In campo circa 300 militari - Il comando provinciale vara il piano di sicurezza in vista del ponte festivo. Prevenzione ambientale: presidi dei forestali nelle zone montane e rivierasche. (msn.com)

Operazione Pasqua sicura: i Nas chiudono 9 locali - I provvedimenti hanno riguardato la città di Padova, l'Alta e l'immediata cintura urbana. Complessivamente negli ultimi giorni sono state fatte verifiche su 132 esercizi che hanno portato a 63 sanzion ... (padovaoggi.it)

Operazione Pasqua sicura. Stazioni presidiate e controlli - Operazione Pasqua sicura, in strada e a casa. Nei giorni scorsi il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha convocato ... (msn.com)