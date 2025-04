Quotidiano.net - Olo, scoperto il colore che l’occhio umano non può vedere: com'è e perché è fondamentale

Roma, 19 aprile 2025 - Il mocha mousse,dell'anno scelto da Pantone, potrebbe essere eclissato da una nuova scoperta effettuata dagli esperti dell'Università della California a Berkley. Si parla infatti di un nuovo, l'olo, anche se difficilmente entrerà a far parte delle nostre vite quotidiane. Bisogna sapere che gli esseri umani, rispetto ad altri animali, hanno una percezione limitata dei colori. Tuttavia, stimolando le cellule della retina con un laser, è possibile ampliare questa gamma, portando alla scoperta di colori che finora non conoscevamo. È proprio così che i ricercatori americani hanno individuato l'olo, la cui tonalità è situata tra il turchese e il verde acqua. "Avevamo previsto fin dall'inizio che sarebbe sembrato un segnale disenza precedenti – ha commentato al Guardian Ren Ng, ingegnere elettrico presso l'Università di Berkley – ma non sapevamo come avrebbe reagito il cervello".