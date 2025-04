Novate Sì al primo passo per far riaprire il Polì

Novate, "Sì" al primo passo per far riaprire il Polì. Come anticipavamo, la riapertura del Polì sembra avvicinarsi. Certo, non potrà avvenire in pochi mesi perché i lavori da fare sono molti, ma finalmente c'è un operatore del settore disposto a crederci e a investire. Affidamento nuova gestione per il Polì di Novate Milanese Nel .

