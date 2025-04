Nico Gonzalez raccontato da Tudor È bello avere un giocatore così Vi svelo la sua crescita e poi la sua mentalità argentina… Ecco cosa ha detto il tecnico della Juventus

Mister Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa all'antivigilia di Parma–Juve soffermandosi anche su Nico Gonzalez, l'esterno bianconero che sembra rinato col nuovo allenatore.

PAROLE – «Molto solare, molto voglioso, il calcio gli piace, gli piace stare nel gruppo. La mentalità argentina è sempre particolare nel positivo. È sempre a disposizione, può fare due o tre ruoli, può ancora crescere su tante cose. È bello averlo nel gruppo un giocatore così».

