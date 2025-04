Nessun risarcimento per ingiusta detenzione per infermiere di Iovine

Non spetta alcun risarcimento per l'ingiusta detenzione patita da Antonio Di Marino, 67enne di Casagiove che in qualità di infermiere dell'Ospedale Moscati di Aversa avrebbe messo la propria attività a disposizione dell'allora latitante Antonio Iovine e tramite contatti con altri sodali avrebbe.

