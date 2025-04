Negoziati Usa Iran i cronisti intercettano Salvini dopo la spesa il fuoriprogramma

fuoriprogramma davanti all'Ambasciata dell'Oman a Roma, in via della Camilluccia, dove si stanno tenendo i Negoziati sul nucleare tra le delegazioni di Usa e Iran. Di fronte al cordone di polizia e alla schiera di telecamere compare il Ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini con polo militare, calzoncini corti e buste della spesa. Il vicepresidente del Consiglio, "intercettato" da cronisti e curiosi armati di smartphone, precisa subito: "Passo per caso ragazzi. non partecipo ai Negoziati. Una parola sull'incontro di oggi? Mi auguro che il nucleare si usi per scaldare scuole e ospedali, non per le armi."

