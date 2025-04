Monza Napoli streaming e diretta tv dove vedere la partita di Serie A

Monza Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

Monza Napoli streaming TV – Oggi, sabato 19 aprile 2025, alle ore 18 Monza e Napoli scendono in campo allo stadio U Power Stadium di Monza, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2024-2025. dove vedere Monza Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Monza e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d'inizio di Monza Napoli è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 19 aprile 2025.

