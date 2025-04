Lapresse.it - Ministri, il 9 maggio esce il nuovo singolo ‘Buuum’

tornano, e lo fanno con il fuoco che ha caratterizzato molta parte della loro discografia. Il trio, tra le rock band italiane piú longeve e fortunate, con alle spalle 7 album e 3 Ep e quasi vent’anni di carriera e di live d’impatto, presenterá venerdì 9il, “Buuum” per l’etichetta Woodworm/Universal.Inla band milanese guidata da Federico Dragogna racconta l’insoddisfazione che ci attraversa, la tensione che accumuliamo mentre cerchiamo di distinguere chi sono i veri nemici attorno a noi. Un ritmo serrato, come quello che ha caratterizzato gli episodi piú significativi della discografia dei, capace di martellare, urlare, prendere una posizione, incendiare il cuore, i pensieri e gli animi. Buuum é una valvola di sfogo, un viaggio sonoro verso un altrove possibile: un mondo altro, dove esplodere non fa male a nessuno, dove la musica diventa un modo per lasciare andare tutto, senza distruggere ma per ricostruire.