Minaccia di morte ex e la insegue dai carabinieri arrestato 32enne

arrestato. E' quanto accaduto presso la caserma dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere dove una donna, in stato di agitazione ha bussato alla porta degli uomini dell'Arma chiedendo aiuto perchè l'ex compagno in preda all'ira la stava. Casertanews.it - Minaccia di morte l'ex e la insegue dai carabinieri, arrestato 32enne Leggi su Casertanews.it Segue l'ex fino in caserma e viene. E' quanto accaduto presso la caserma deidella compagnia di Santa Maria Capua Vetere dove una donna, in stato di agitazione ha bussato alla porta degli uomini dell'Arma chiedendo aiuto perchè l'ex compagno in preda all'ira la stava.

