Milan Atalanta la probabile formazione dei rossoneri

probabile formazione di Milan-Atalanta. La Domenica pasquale calcistica si chiuderà questa sera alle 20:45 con il match tra Milan e Atalanta. La squadra di Conceicao è chiamata a confermare ciò che di buono è stato fatto a Udine mentre l' Atalanta cerca una vittoria per assicurarsi un posto in Champions League. Per i rossoneri sarà importantissimo anche preservare le energie in vista del turno di ritorno di Coppa Italia contro i nerazzurri. Quest' ultima competizione è ciò che scalda maggiormente l' ambiente Milan dato il campionato di andamento claudicante. I rossoneri ritrovano Maignan tra i pali: il suo infortunio alla testa si è rivelato meno grave del previsto e sarà quindi a disposizione per sta sera. Conceicao conferma il nuovo modulo: 3-4-3. Conferme anche in difesa per trittico Gabbia, Tomori Pavlovic con il primo ad agire da centrale di difesa.

