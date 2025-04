Mette in vendita un Rolex e due lingotti d oro su Facebook ma viene derubato

Pensava di vendere il suo Rolex insieme a due lingotto d'oro, ma invece è stato minacciato con una pistola e derubato. É quello che è successo a un 50enne residente nel Vco, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. Il furto è avvenuto a Milano. Secondo quanto riferito agli agenti del.

