Meteo di Pasqua e Pasquetta Italia divisa fra caldo e temporali Le previsioni

Pasqua all’insegna dell’instabilità atmosferica, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione pilotata da un profondo vortice ciclonico posizionato tra la Francia e il Nord della Spagna. Lo spiega IlMeteo.it. A Pasquetta l'ingresso di aria fredda e instabile pilotata da un ciclone presente sul Centro Europa potrebbe determinare instabilità sia al Nord sia in alcune regioni del Sud Tg24.sky.it - Meteo di Pasqua e Pasquetta, Italia divisa fra caldo e temporali. Le previsioni Leggi su Tg24.sky.it Giorno diall’insegna dell’instabilità atmosferica, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione pilotata da un profondo vortice ciclonico posizionato tra la Francia e il Nord della Spagna. Lo spiega Il.it. Al'ingresso di aria fredda e instabile pilotata da un ciclone presente sul Centro Europa potrebbe determinare instabilità sia al Nord sia in alcune regioni del Sud

