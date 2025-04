Panorama.it - Meloni accoglie Vance in italiano: «Anche mi avesse detto scemo, suonerebbe bene»

Giorgiae il vicepresidente americano J.D.si sono incontrati a Palazzo Chigi per un confronto su temi chiave della politica internazionale. Durante il colloquio, la premier italiana ha introdottoin, dando vita a un siparietto informale che ha suscitato l’ironia del vicepresidente: “se mi’,comunque”, ha scherzato.L’incontro ha rappresentato un momento di forte sintonia tra Roma e Washington. Come spiegato in una nota ufficiale, “il colloquio ha offerto l’occasione per approfondire i temi commerciali e i principali dossier dell’attualità politica internazionale, a partire dagli sforzi per una pace giusta e duratura in Ucraina”.hanno sottolineato “le eccellenti relazioni bilaterali” e la volontà condivisa di rafforzare la cooperazione nei settori della sicurezza, della crescita economica e dello sviluppo tecnologico.