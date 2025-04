Ilprimatonazionale.it - “Meglio porco che antifà”: Porco Rosso non ha mai volato con voi

Roma, 19 apr – Chi oggi si affretta a rivendicarecome una mascotte dell’antifascismo contemporaneo, dovrebbe forse prendersi la briga di guardarlo davvero, quel film: e non solo per l’occasione buona del 25 aprile. Non per le atmosfere romantiche, non per la poesia dell’animazione, ma per ciò che racconta sotto la superficie: la storia di un uomo trasformato in maiale non per una colpa, ma per una scelta., il contrario dell’antifascismoA ben guardare, oggi Marco Pagot — pilota solitario, individualista, sprezzante verso le mode ideologiche — avrebbe più in comune con i “fasci” che con l’antifascismo da salotto. In un mondo dove ogni mascolinità è tossica, dove l’onore è un concetto “fascista” e la patria è diventata una parolaccia,vola letteralmente da solo.