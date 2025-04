Marco Castello chiude il suo tour con il concerto al Flowers Festival di Collegno

Marco Castello, musicista e cantautore siracusano, headliner sul palco di Flowers Festival, nell’area spettacoli allestita nel Cortile delle Lavanderie a Vapore, nel parco della Certosa, a Collegno.Affezionato alle. Torinotoday.it - Marco Castello chiude il suo tour con il concerto al Flowers Festival di Collegno Leggi su Torinotoday.it Domenica 13 luglio, una scommessa che si vuole giocare a carte scoperte:, musicista e cantautore siracusano, headliner sul palco di, nell’area spettacoli allestita nel Cortile delle Lavanderie a Vapore, nel parco della Certosa, a.Affezionato alle.

Marco Castello in concerto a Sassari per Abbabula 2025 - I suoi concerti, spesso in formazione minimale ma sempre intensi e coinvolgenti, sono piccole esperienze immersive in cui groove, poesia e delicatezza convivono in armonia. Marco Castello non è ... (sassarinotizie.com)