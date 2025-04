Maltempo prosegue la piena del Po Pasqua di allerta arancione nel Ferrarese

prosegue lento, ma costante il transito del colmo della piena del Po nel territorio emiliano-romagnolo. Il grande Fiume ha toccato attorno alle 8 di sabato mattina la quota massima di 8,16 metri a Piacenza, il livello più alto dal 2019 a oggi, e nel pomeriggio di sabato è defluito lungo il tratto. Ferraratoday.it - Maltempo, prosegue la piena del Po: Pasqua di allerta arancione nel Ferrarese Leggi su Ferraratoday.it lento, ma costante il transito del colmo delladel Po nel territorio emiliano-romagnolo. Il grande Fiume ha toccato attorno alle 8 di sabato mattina la quota massima di 8,16 metri a Piacenza, il livello più alto dal 2019 a oggi, e nel pomeriggio di sabato è defluito lungo il tratto.

Su altri siti se ne discute: Maltempo, prosegue la piena del Po: Pasqua di allerta arancione nel Ferrarese; Oggi allerta rossa in Emilia Romagna e Lombardia. Morti padre e figlio nel Vicentino in una voragine - A Milano allerta gialla da mezzanotte fino alle 6 di lunedì; Maltempo, allerta rossa in Lombardia ed Emilia Romagna: preoccupa la piena del Po; La morsa del maltempo. La pioggia gonfia il Po. Atteso il colmo di piena; Maltempo: in Emilia Romagna prosegue allerta rossa per piena Po.

Maltempo, non si arresta la piena del Po: a Piacenza trenta evacuati per precauzione - BOLOGNA- Prosegue “lento ma costante” il transito della piena del Po in Emilia-Romagna, per il quale è stata diramata un’allerta rossa per le zone rivierasche di Piacenza, Parma e Reggio Emilia (aranc ... (dire.it)

La piena del fiume Po è passata: "Dalle 13 scongiurata l'alluvione nel Lodigiano" - Ora prosegue il monitoraggio di area golenale e argini in caso di eventuali disagi dovuti al deflusso dell'acqua ... (msn.com)

Maltempo, allerta rossa per il Po a Piacenza. Moderata per il Lago Maggiore - Ancora allerta meteo in diverse zone della penisola, in particolare per i bacini idrici, per il maltempo. Secondo i bollettini Arpa, in Emilia Romagna l’allerta sulla piena del Po a Piacenza è rossa, ... (msn.com)