Maltempo Pasqua sotto la pioggia scatta allerta meteo

Maltempo a Milano. Dopo meno di due giorni di tregua dalla pioggia, in città tornano i rovesci. La protezione civile del comune di Milano ha fatto sapere che l'autorità regionale competente ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di domenica. Milanotoday.it - Maltempo, Pasqua sotto la pioggia: scatta l'allerta meteo Leggi su Milanotoday.it Prosegue l'ondata dia Milano. Dopo meno di due giorni di tregua dalla, in città tornano i rovesci. La protezione civile del comune di Milano ha fatto sapere che l'autorità regionale competente ha diramato un'gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di domenica.

Approfondimenti da altre fonti: Maltempo, Pasqua sotto la pioggia: scatta l'allerta meteo; Il maltempo continua a peggiorare in Veneto, è allerta arancione per Pasqua: sotto osservazione i fiumi Po, Fr; Il maltempo non dà tregua: piogge intense e Pasqua sotto l'ombrello; Tregua del maltempo, ma sul lago di Como Pasqua e Pasquetta saranno sotto la pioggia; Pasqua sotto la pioggia, Pasquetta in forse: torna l’incubo maltempo.

Il maltempo continua a peggiorare in Veneto, è allerta arancione per Pasqua: sotto osservazione i fiumi Po, Fratta-Gorzone e Nodo. Le previsioni - Maltempo e pioggia: in Veneto è allerta per il livello del fiume Po. La protezione civile ha infatti emesso un nuovo avviso di allerta idraulica gialla per i bacini regionali ... (msn.com)

Previsioni meteo per Pasqua: un'Italia divisa tra sole e pioggia - La domenica di Pasqua si preannuncia come una giornata di contrasti meteorologici in Italia. Mentre il Sud godrà di temperature miti e cieli sereni, il Nord sarà interessato da piogge sparse e un clim ... (notizie.it)

Meteo in Liguria, Pasqua sotto la pioggia - Feste di Pasqua nel segno del maltempo: oggi e domani nuvole e sole. Domenica torna la pioggia soprattutto sul Centro della Liguria e sul Ponente ... (ilsecoloxix.it)