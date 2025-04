Maltempo Milano e Lombardia allerta gialla dalla mezzanotte di Pasqua rischio piogge forti fino alle primo mattino di Pasquetta

Milano, 19 aprile 2025 - L’ondata di Maltempo su Milano e la Lombardia non è finita, anzi nella notte tra Pasqua e Pasquetta il meteo potrebbe decisamente peggiorare.“Tra notte e mattino di domani domenica 20 aprile - avvisa allertaLom - sono previste precipitazioni deboli su pianura occidentale, Alpi e Prealpi (specie settori occidentali), in temporanea intensificazione dal pomeriggio sulle medesime zone; sempre dal pomeriggio, probabile formazione di rovesci o temporali sparsi sulla pianura, in trasferimento verso le Prealpi. Dato il parziale carattere convettivo delle precipitazioni, specie dal pomeriggio, si indica la possibilità di accumuli oltre 40 mm/6h sui settori prealpini centro-occidentali, oltre la medesima soglia in forma isolata anche sui settori settentrionali del Nodo Idraulico di Milano”. Ilgiorno.it - Maltempo Milano e Lombardia, allerta gialla dalla mezzanotte di Pasqua: rischio piogge forti fino alle primo mattino di Pasquetta Leggi su Ilgiorno.it , 19 aprile 2025 - L’ondata disue lanon è finita, anzi nella notte trail meteo potrebbe decisamente peggiorare.“Tra notte edi domani domenica 20 aprile - avvisaLom - sono previste precipitazioni deboli su pianura occidentale, Alpi e Prealpi (specie settori occidentali), in temporanea intensificazione dal pomeriggio sulle medesime zone; sempre dal pomeriggio, probabile formazione di rovesci o temporali sparsi sulla pianura, in trasferimento verso le Prealpi. Dato il parziale carattere convettivo delle precipitazioni, specie dal pomeriggio, si indica la possibilità di accumuli oltre 40 mm/6h sui settori prealpini centro-occidentali, oltre la medesima soglia in forma isolata anche sui settori settentrionali del Nodo Idraulico di”.

